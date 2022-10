Adventszeit 2022 : Das sind die Weihnachtsmärkte in Dinslaken Hünxe und Voerde

Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez Infos Das sind die Weihnachtsmärkte in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Dinslaken/Voerde/Hünxe Nach schwierigen Corona-Jahren soll es in der Vorweihnachtszeit in Dinslaken, Voerde und Hünxe in diesem Jahr wieder besonders besinnlich zugehen. Das sind die wichtigsten Termine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Vorweihnachtszeit gilt vielen Menschen als die schönste Zeit des Jahres. Festlich geschmückte Einkaufsstraßen und Plätze, der Duft von Spekulatius, Gewürzwein und gebrannten Mandeln – Weihnachtsmärkte haben gerade für viele Kinder etwas Magisches. Umso bedauerlicher war es, dass die Märkte in den vergangenen Jahren wenn überhaupt nur unter besonderen Vorzeichen stattfinden konnten.

Infos, Termine und Öffnungszeiten

Corona ist zwar noch nicht weg, doch in diesem Jahr ist endlich wieder mehr möglich. An diversen Orten in erfahren Sie in unserer Infostrecke.

Corona-Regeln und Absagen?

Wichtig ist: Viele der genannten Veranstaltungen stehen unter einem gewissen Corona-Vorbehalt. Sollte sich die Situation in den kommenden Wochen und Monaten verschlimmern, könnte auch die ein oder andere Veranstaltung von einer Absage bedroht sein. Generell gilt natürlich: Wer sich und andere schützen will, trägt im Weihnachtsmarkt-Gedränge auch unter freiem Himmel Maske.

Programm und Bühnenshow

Beim Weihnachtmarkt auf dem Dinslakener Neutorplatz wird in diesem Jahr ein Musikprogramm angeboten. Geplant sind unter anderem Auftritte von Bernhard Brink, Anna-Maria Zimmermann, Olaf Henning und Die Räuber.

(th)