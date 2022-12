Weihnachtsgottesdienste in Dinslaken, Voerde und Hünxe Heiligabend in die Kirche – wo und wann?

In diesem Jahr feiern die Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Dinslaken wieder zahlreiche sehr verschiedene Gottesdienste am Heiligen Abend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen. Es gibt 15-minütige Krippenwege, Gottesdienste für Familien mit Krippenspiel, festlich gestaltete Christmetten, Spätgottesdienste mit anschließenden Feuer auf dem Kirchhof und Apfelpunsch, Mitsing-Gottesdienste oder auch das Angebot eines Picknick-Gottesdienstes für Menschen mit kleinen Kindern und für Menschen, die Heiligabend sonst allein wären.