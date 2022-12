Unsere Woche Menschlicher Abgrund und Gänsehautmoment

Wer macht so etwas? Wer ist so skrupellos, die Bedürftigsten in unserer Gesellschaft zu beklauen, sich zu bereichern an der Armut anderer? Man stelle sich vor: Da wird in einer Woche gleich zweimal bei der Tafel eingebrochen. Wie frustrierend ist das für die Ehrenamtlichen, die es durch großes persönliches Engagement schaffen, in schwierige Zeiten, bei einer wachsenden Zahl von Bedürftigen und einer schwindenden Zahl von Spendern, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Es sind um die Tausend Menschen, die an jedem Ausgabetag mit dem Nötigsten versorgt werden. Was, wenn die Helfer in der Not die Brocken hinschmeißen?