Am 4. Mai : Weihbischof firmt 39 Jugendliche in Voerde

Weihbischof Lohmann. Foto: Foto: MJ

Voerde Rolf Lohmann spendet am 4. Mai in der Pfarrei St. Peter und Paul auch zwei erwachsenen Frauen das Sakrament.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Firmung wird neben der Taufe und der Erstkommunion als „Initiationssakrament“ bezeichnet. Das bedeutet, dass man mit allen drei Sakramenten immer weiter in die christliche Glaubensgemeinschaft hineingeführt wird.

Die Taufe ist dabei so etwas wie das Eingangstor in die Beziehung des Menschen mit Gott. Die Firmung ist ein einmaliges Sakrament, welches den Firmling in einer besonderen Weise mit dem Heiligen Geist beschenkt und ihn noch enger mit dem Glauben und der Kirche verbindet. In der Firmung erhalten die Firmlinge den Auftrag, auch öffentlich von ihrem Glauben zu berichten und sich immer wieder mit ihm auseinanderzusetzen.

Info Regionalbischof für Kleve und Wesel Rolf Lohmann Am 25. April 2017 hat Papst Franziskus Rolf Lohman zum Weihbischof im Bistum Münster ernannt. Als Regionalbischof ist er zuständig für die Kreisdekanate Kleve und Wesel.

Am Samstag, 4. Mai, wird Weihbischof Rolf Lohmann 39 Jugendlichen und zwei erwachsenen Frauen der Pfarrei Sankt. Peter und Paul Voerde, sowie vier Jugendlichen aus der Pfarrei Sankt Dionysius Walsum das Sakrament der Firmung spenden. Die Firmfeiern sind um 15 Uhr in Sankt Elisabeth und um 18.30 Uhr in Sankt Paulus.

Damit geht die achtmonatige Vorbereitung zu Ende. „Wir blicken zurück auf eine sehr bunte und lebendige Zeit, in der die Jugendlichen sich immer wieder in Kleingruppen und im Plenum getroffen haben“, berichten Pastoralreferentin Christina Rind und Pastoralassistentin Mariele Reppenhorst.

Zum Programm gehörte in diesem Jahr beispielsweise Klettern im Hochseilgarten, der Besuch der Kapelle in der Schalke-Arena, ein Gespräch mit einem Gefängnisseelsorger, der Besuch in einem Bestattungsinstitut, eine Kirchenraumerfahrung, die Firmfahrt zur Jugendburg Gemen und noch vieles mehr. Darüber hinaus haben alle drei Gruppen einen der drei „aLive-Gottesdienste“ mitgestaltet.