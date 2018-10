Weihbischof Rolf Lohmann in der Voerder Paulskirche

Reportage am Montag : Glaubensgespräche mit dem Weihbischof

Weihbischof Rolf Lohmann mit Lena Nattkamp (links) und Laura Kiefer.

Voerde Bei der Jugendkatechese trafen junge Menschen in der Voerder Pauluskirche auf Weihbischof Rolf Lohmann.

Der Innenraum der Voerder Pauluskirche ist mit bunten Lichtern illuminiert. Rockige Klänge tönen durch das Gotteshaus. Mit diesen eröffnet die Effata-Band die Jugendkatechese zu der Weihbischof Rolf Lohmann nach Voerde gekommen ist, um mit jungen Menschen aus Voerde, Elten, Wachtendonk, Kleve und Lembeck über den Glauben zu sprechen. „Suche Glauben - Was ist Glaube? Wie finde ich Glauben?“ lautet das Thema der Jugendkatechese, die das Team der Jugendkirche Effata veranstaltet. Ein Film auf einer neben dem Altarraum aufgestellten Leinwand zeigt, dass Glaube nicht immer etwas mit Religion zu tun haben muss. Menschen äußern sich im Interview über ihren persönlichen Glauben. „Ich glaube an die Liebe“; ist da zu hören. Aber auch an „das Gute im Menschen“ kann man glauben - oder eben an Gott.

Kurz kam Weihbischof Rolf Lohmann mit David Weßlowski und Joanna Franken ins Gespräch.

Weihbischof Rolf Lohmann greift diesen Gedanken auf, als er das erste Mal im Altarraum das Wort ergreift. „Manche Dinge, an die Menschen glauben, sind nicht religiös motiviert“, sagt er. Für ihn ist die entscheidende Komponente des Glaubens das Vertrauen. „Wenn wir darauf vertrauen, dass Gott die Liebe ist und uns seine Liebe schenkt, können wir mit diesem Glauben leben“, sagt der Weihbischof. Dann erzählt er von seinem persönlichen Glauben, seiner Sozialisierung in einem Haushalt, in dem der Glaube zum Alltag gehörte, „wie Zähneputzen oder Essen.“

Für ihn dabei prägend: der Austausch mit anderen Menschen. Gerade in Situationen, in denen er sich seiner eigenen Ideen in dieser Hinsicht nicht wirklich sicher war - zum Beispiel, bevor er sein Theologiestudium begann. „Ich dachte immer, das wäre etwas für fromme Menschen - nicht für mich“, erklärt er. Lacher unter den Jugendlichen. Im Gespräch mit Klassenkameraden, Familienmitgliedern und Seelsorgern reifte dann sein Entschluss, Seelsorger zu werden. Miteinander reden über den Glauben. Das sollen dann auch die Jugendlichen machen, die zur Jugendkatechese gekommen sind. In den Kirchenbänken hört man, dass teilweise angeregt über verschiedene Fragen des Glaubens diskutiert wird.



Auch Lena Nattkamp und Laura Kiefer tauschen sich aus. Die beiden 15-Jährigen diskutieren, bis ein Mitglied des Teams der Jugendkirche Effata sich zu ihnen setzt. Die beiden geben eine Frage an den Weihbischof weiter, der ebenfalls hier und da mit Jugendlichen ins Gespräch kommt: „Kann man an etwas glauben, an das sonst niemand glaubt?“ Es ist eine der Fragen, die Weihbischof Rolf Lohmann beantwortet. „Es gibt viele Dinge, an die man glauben kann und ich kann und möchte da auch niemandem seinen Glauben verbieten“, sagt der Weihbischof. Frage beantwortet? „Naja. Nicht so wirklich“, sagt Lena zögerlich, kann aber nicht genau erklären, worauf sie mit der Frage hinauswollte.

Dann dürfen die Jugendlichen zum Smartphone greifen. Über eine Internetumfrage sollen sie bestimmte Glaubensgrundsätze abstimmen. Live können sie das Ergebnis der Abstimmung verfolgen. Passend zum Thema Internet gibt es dann noch einen eingespielten Film auf der Leinwand zu sehen. Gottes Stimme erklingt aus dem Himmel. Er möchte die Jugend wieder besser erreichen und sucht Hilfe bei seinen Social Media Profilen. „Ich bin Influencer. Ich habe mega viele Follower“, sagt die Stimme aus den Wolken. „Ich wusste gar nicht, dass Gott Social-Media-Accounts hat“, kommentiert der 18-jährige David Weßlowski den Einspieler. „Das war schon sehr lustig.“ Gemeinsam mit Joanna Franken (16) ist er zur Jugendkatechese gekommen. Hat es den beiden etwas gebracht? „Er wird in Zukunft sicher mal wieder öfter in die Kirche gehen“, sagt Joanna Franken. „Ich bin über sie wieder dazu gekommen“, erzählt der 18-Jährige. Hier hat die Kommunikation über den Glauben also schon einen Effekt gehabt.