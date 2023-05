Heilpraktikerin in Hünxe „Wenn die Windräder kommen, kann ich einpacken“

Christiane Emig deutet auf ihr Haus und die Umgebung. „Es ist ein Paradies“, sagt die 59-Jährige. Man ist geneigt, ihr beizupflichten. Besonders an einem sonnigen Tag im Frühling, wenn das Sonnenlicht durch das helle Grün des jungen Buchenlaubs fällt. Auf der sattgrünen Wiese vor dem Haus grasen Pferde. Hinter dem ehemaligen Bauernhaus, zu dem auch noch Stallgebäude gehören, beginnt direkt der Wald. Von der nahen Autobahn ist nichts zu hören. Das Haus am nordwestlichen Rand von Hünxe-Drevenack erreicht man in wenigen Minuten über verschlungene Sträßchen. Dann ist man in Christiane Emigs Paradies. Doch das ist in Gefahr.