„Bewohner des Monats“ : Im Rotbach lauert der Wasserskorpion

Durch ein Atemrohr am Hinterleib holt der Wasserskorpion Luft. Foto: EGLV/Team Labor EGLV

Kaulquappen, Larven und Wasserflöhe sind die bevorzugte Beute des bis zu 25 Millimeter großen Insekts, das seine Vorderbeine wie Klappmesser einsetzt. Für Menschen stellt dieses Tier keine Gefahr dar.

Leise und still lauert er zwischen Wasserpflanzen – jederzeit bereit, ein ahnungsloses Opfer zu ergreifen. Sein schlammgrauer Panzer bietet dem Wasserskorpion, der auch im Rotbach in Dinslaken beheimatet ist, die perfekte Tarnung. Aus seinen klappmesserartigen Vorderbeinen gibt es für Wasserflöhe, Larven oder Kaulquappen kein Entkommen. Mit seinem kurzen, kräftigen Rüssel lähmt der Lauerjäger seine Beutetiere durch einen Stich, bevor er sie langsam aussaugt. Der Wasserskorpion braucht eine vielfältige Sohlstruktur des Gewässers, weshalb der Lippeverband ihn zum Bewohner des Monats ernannt hat.

Die äußere Erscheinung des 17 bis 25 Millimeter langen Insekts, das zur Gattung der Wasserwanzen gehört, erinnert ganz eindeutig an einen Skorpion. Neben seinen langen, kräftigen Raubbeinen fällt auch sein Atemrohr am Hinterleib ins Auge. Es ist halb so lang wie der gesamte Körper und sieht wie ein auffälliger Stachel aus. Durch diesen Schnorchel versorgt sich der Wasserskorpion mit Sauerstoff von der Wasseroberfläche, während sein flacher Körper im Schlamm eingegraben ist.