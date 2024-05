Unsere Woche: Kathrin-Türks-Halle Das Wohnzimmer der Stadt schnell wieder herrichten

Es mutet an wie ein Witz – allerdings wie ein schlechter. Da steht die regelmäßig stattfindende Brandschutzbegehung in der Kathrin-Türks-Halle an. Und genau zu diesem Zeitpunkt geht die Sprinkleranlage der Stadthalle los. Innerhalb von nur zwei Minuten ergießen sich nach Aussage der Dinslakener Verwaltung etwa 12.000 Liter Wasser über die Bühne und fluten diesen Berech. Betroffen davon ist auch die empfindliche Bühnentechnik.