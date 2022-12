Netz muss erneuert werden In Hünxe wird zum 1. Januar das Trinkwasser teurer

Als Grund für Preiserhöhung nennen die Gemeindewerke Hünxe notwendige Erneuerungsmaßnahmen im Trinkwassernetz bei gleichzeitig gestiegenen Kosten im Tiefbau-, Material-, Personal- und Energiebereich. All dies sorge für eine deutliche Belastung. „Das hieß für uns: Wir müssen handeln, damit wir über die Einnahmen im Wasserbereich weiter nachhaltig in die Wasserinfrastruktur und das Rohrnetz sowie in die Qualitätssicherung investieren können“, sagt Michael Häsel, Geschäftsführer der Gemeindewerke Hünxe. „Bis 2027 sind Investitionen in Höhe von 4,6 Millionen Euro geplant, um weiterhin eine nachhaltig sichere, qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung zu gewährleisten.“