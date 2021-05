Fakten und Kandidaten : Was Sie über die Bundestagswahl in Dinslaken wissen sollten

Dinslaken Die Bundestagswahl steht an. Und sie wirft ihre Schatten schon voraus. Das Wichtigste, das es jetzt zu wissen gibt über die Kandidaten für den Wahlkreis Dinslaken / Oberhausen, ihre Voraussetzungen und Ziele, haben wir zusammengefasst.

Vöpel wurde 1971 in Oberhausen geboren und ist dort aufgewachsen. Er trat als Schüler in die SPD ein und war dort durchgängig engagiert. Er hat in jüngeren Jahren ein Jurastudium abgebrochen, um als selbstständiger IT-Dienstleister zu arbeiten. Seit 2013 ist er im Bundestag, seit 2015 Vorsitzender der SPD Oberhausen. Er hat eine Tochter.

FDP – Roman Müller-Böhm Roman Müller-Böhm will für die Liberalen in Berlin bleiben. Im Jahr 2017 ist er über die Landesliste für den Wahlkreis Dinslaken/Oberhausen in den Bundestag eingezogen, und mit seinen 28 Jahren ist er dort das derzeit jüngste Mitglied. Müller Böhm wurde 1992 in Essen geboren und ist in Mülheim an der Ruhr aufgewachsen, wo er auch früh politisch aktiv war. In die FDP ist er 2010 eingetreten, zuvor war er bei den Jungen Liberalen.