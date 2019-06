Bürger fordert eine Prüfung : Warum Wohnen für Geflüchtete besonders teuer ist

Hier an der Rahmstraße leben geflüchtete Menschen in einer Sammelunterkunft, weitere Adressen sind im Voerder Stadtgebiet verteilt. Foto: Zehrfeld

Voerde 10,80 Euro im Monat pro Quadratmeter in der Asylunterkunft: Ein Bürger fürchtet, dass auf Kosten der Schwächsten überteuert abgerechnet wird. Er will eine Prüfung.

Die „Nutzungsgebühr“, die für jeden fällig wird, der in einer Unterkunft für wohnungslose oder geflüchtete Menschen in Voerde lebt, beträgt monatlich 10,80 Euro pro Quadratmeter. Ziemlich happig, gemessen an der ortsüblichen Miete. Ein Voerder Bürger kann das kaum fassen und hat sich mit einem Antrag an den Stadtrat gewandt. „Ich musste feststellen, dass ein alleinerziehender Vater mit einem Kind laut satzungsgemäßer Benutzungsgebühr an der Poststraße und auch am Nordturm in Friedrichsfeld“ – beides sind Adressen von Sammelunterbringungen – „in nur einem Monat auf 987,38 Euro Benutzungsgebührkosten kommt“, schreibt er darin.

Eine seiner Meinung nach „überzogene Summe“, die der Stadtkasse zufließe. Sofern die Bewohner nicht erwerbstätig sind, zahlt das Jobcenter. Wer aber Geld verdient, müsste selbst für alles aufkommen.

Info Politik befasst sich mit dem Antrag des Bürgers Politik Der Sozialausschuss des Voerder Stadtrates berät zunächst am heutigen Donnerstagabend, 6. Juni, über das Thema und den Antrag des Bürgers auf eine Überprüfung der Gebühren. Die Entscheidung darüber fällt im Juli im Haupt- und Finanzausschuss. Position der Stadtverwaltung Die Stadt Voerde ist der Auffassung, dass die Benutzungsgebühr korrekt berechnet ist. Im Jahr 2020 stünde ohnehin eine Überprüfung an; diese sollte abgewartet werden.

Info

Allerdings handelt sich bei der „Nutzungsgebühr“ tatsächlich nicht um „Miete“, erklärt dazu Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann. Und die Stadt habe keine andere Wahl, als dieses Geld zu berechnen. Denn neben den normalen Kosten fürs Wohnen mit Posten wie Heizung, Abfallent- sowie Wasserversorgung und dergleichen, fließen die Kosten für das städtische Personal mit hinein, das in diesem Bereich zum Einsatz kommt.

„Wir haben ein sozialpädagogisches Team, Hausmeister, die sich um die Unterkünfte kümmern, und Sachbearbeiter in der Leistungsabteilung“, so Haarmann. Dass all das in die Nutzungsgebühr eingerechnet werden muss, schreibt das „Kommunalabgabengesetz“ vor. Es ist also nichts, was sich die Stadt Voerde ausgedacht hätte. „Wenn die Kosten ungebührlich hoch wären, würde das Jobcenter diese Gebühren gar nicht akzeptieren“, so Haarmann.

Dennoch kann es zu Härtefällen kommen, räumt er ein. „Probleme tauchen dann auf, wenn die Leute keine Leistungen mehr vom Jobcenter beziehen und die Kosten selbst tragen müssen.“

Darauf weist auch die Stadtverwaltung in ihrer Stellungnahme zum Antrag des Bürgers hin. Härtefälle ließen sich „nicht grundsätzlich vermeiden“, heißt es in den Ausführungen der Verwaltung, „wenn die Gebühr aus eigenem Einkommen zu zahlen ist. Für diesen Personenkreis muss aber eine Vermittlung auf dem freien Wohnungsmarkt Zielsetzung sein, so dass es sich nur um eine vorübergehende Härte handeln kann.“

Die Stadt jedenfalls sei gezwungen, kostendeckend zu kalkulieren, betont Bürgermeister Haarmann. Würde sie eine „Unterdeckung“ zulassen, so müsse sie diese in den Folgejahren wiederum über die Gebühren ausgleichen. „Wir hätten also gar nichts davon.“

Gemessen an dem, was in anderen Städten fällig werde, sei Voerde übrigens noch günstig, gibt er zu bedenken: „Wir haben uns bewusst immer so niedrig wie möglich orientiert.“

So listet die Stadtverwaltung in ihrer Stellungnahme einige Werte aus anderen Städten und Gemeinden auf. Dieser Aufzählung nach beträgt die Benutzungsgebühr für die Unterkünfte in der Gemeinde Alpen 13,68 Euro pro Quadratmeter, in Dinslaken 14 Euro, in Moers 17,12 Euro und in Xanten 23,12 Euro pro Quadratmeter.

Wie teuer es wird, sei für Kommunen allerdings auch nicht frei steuerbar, führt Dirk Haarmann dazu weiterhin aus. Wenn sie zum Beispiel eigene Gebäude nutzen können, etwa ehemalige Schulen, dann ist das günstiger, als wenn sie eigens Immobilien für die Unterbringung der Menschen anmieten müssen.