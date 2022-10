Metaller warnen vor „heißem Herbst“ : Warnstreik bei Benteler für acht Prozent mehr Lohn

Die Beschäftigten von Benteler in Dinslaken gehen in der Nacht zu Samstag zu einem einstündigen Warnstreik vor das Werkstor. Foto: Benteler

Dinslaken Beschäftigte des Dinslakener Werks von Benteler Steel/Tube ziehen in der Nacht zu Samstag vor das Werkstor. Der einstündige Warnstreik soll der Auftakt für einen „heißen Herbst“ sein.

„Jetzt geht’s los! Jetzt gibt‘s Zunder!“ Unter diesem Motto ruft die IG Metall Duisburg-Dinslaken die Mitarbeiter des Dinslakener Werks von Benteler Steel/Tube zum Warnstreik auf. In der Nacht von Freitag, 28. Oktober, auf Samstag, 29. Oktober, soll die Nachtschicht um 00.01 Uhr das Ende der Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie mit einem einstündigen Warnstreik vor Tor 2 auf der Luisenstraße einläuten. Die Beschäftigten wollen dem Arbeitgeberverband Metall NRW ihrer Forderung nach 8 Prozent mehr Entgelt Ausdruck verleihen.

„Die IG Metall ist in der Metallindustrie kampffähig. Das werden wir in den kommenden Wochen in den Betrieben der Metall- und Elektroindustrie in Duisburg und dem Kreis Wesel eindrucksvoll unter Beweis stellen“, sagt Dieter Lieske, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Geschäftsstelle Duisburg-Dinslaken.