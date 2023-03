Warnstreik von Ver.di Stillstand auf den Kanälen der Region

Langsam öffnen sich die zum Rhein hin gelegenen Tore der Schleusenkammer an der Schleuse Friedrichfeld, und das erste von zwei Frachtschiffen in Warteposition, das eine davon mit Kohle beladen, schickt sich an, in die Kammer einzufahren. Ein Vorgang, den es an diesem Freitag eigentlich nicht geben dürfte, ginge es nach Ver.di.