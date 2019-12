An der Franzosenstraße : Auf Weide in Dinslaken: Ziege getötet, neun Schafe verletzt

Drei verletzte Schafe musste der Tierarzt einschläfern. Foto: e.v.

Dinslaken Auf einer Weide an der Franzosenstraße in Dinslaken ist in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Ziege getötet worden. Bei dem Tier war die Bauchdecke geöffnet, zudem hatte es einen Kehlbiss. Des Weiteren wurden neun Schafe verletzt, drei davon so schwer, dass ein Tierarzt sie einschläfern musste.

