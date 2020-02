Wanderausstellung in Hünxe : Römer, Kläranlagen und Deiche

Wanderausstellung in Hünxe

Hünxe Lippeverband und Gemeinde Hünxe zeigen im Rathaus eine Wanderausstellung zur Geschichte und den Aufgaben des Lippeverbandes.

„Mehr als eine Million Menschen haben täglich Kontakt zum Lippeverband – spätestens dann, wenn sie die WC-Spülung drücken. Doch das ist den wenigsten bewusst“, sagte Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender des Wasserverbandes, als er am Donnerstag gemeinsam mit Bürgermeister Dirk Buschmann im Foyer des Rathauses Hünxe eine Wanderausstellung zu der Geschichte und den Aufgaben des Lippeverbandes eröffnete.

„Als Lippe-Gemeinde sind wir in Hünxe eng mit dem Fluss und somit auch mit dem Lippeverband verbunden. Ein paar Kilometer weiter können wir an der renaturierten Lippe-Mündung erleben, welch wichtige ökologische Aufgabe der sondergesetzliche Wasserwirtschaftsverband wahrnimmt“, sagte Dirk Buschmann.

Die Lippe als längster Fluss in NRW hat eine bewegte Geschichte: Die Römer nutzten sie als Handelsstraße, Industrie und Bergbau als Kühlwasser- und Energielieferant. Um die Lippe nutzbar zu machen, begradigte man den Fluss und befestigte sein Ufer mit Steinen. Im Hünxer Ortsteil Krudenburg war die Treidelschifffahrt fester Bestandteil des Alltags. Die Menschen lebten am und vom Fluss. Der Lippeverband kümmert sich heute als öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen um die Renaturierung, Abwasserreinigung, den Hoch­wasser­schutz und die Gewässerunterhaltung. Eine Wanderausstellung, die in den nächsten Monaten durch die Mitgliedskommunen des Wasserverbandes tourt, erzählt mit großformatigen und eindrucksvollen Fotos diese Geschichte.