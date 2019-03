1. Walsumer Automobil-Club: Rainer Holzborn im Amt bestätigt

Dinslaken/Walsum Dinslakener freut sich auf die bevorstehende Oldtimerrallye in Hiesfeld.

Der Dinslakener Rainer Holzborn steht weiter an der Spitze des 1. Walsumer AC. Bei den jüngsten Vorstandswahlen wurde er erneut im Amt des ersten Vorsitzenden bestätigt. An seiner Seite steht weiter Roman Werner als zweiter Vorsitzender. Beide führen unverändert den Verein, der über 50 Mitglieder zählt und seit den 1960er Jahren besteht. Als Schatzmeisters wurde Udo Uhlemann bestätigt, wiedergewählt wurde auch Volker Machemehl als Sportleiter.

Holzborn dankte den Mitgliedern für das Vertrauen. „In Zeiten, in denen Verkehr und Mobilität in einer Intensität und Geschwindigkeit diskutiert werden wie schon lange nicht mehr, haben wir als Automobilclub auch viele neue, interessante Aufgaben bekommen“, sagte er. „Dass ich diese als Vorsitzender des 1. Walsumer AC wieder übernehmen darf, dafür möchte ich mich bei meinen Vereinskollegen bedanken.“

Neben dem Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Jahr gewährte Sportleiter Volker Machemehl einen Einblick in die Planung der „Rund-um-die-Rheinfels-Quelle-Oldtimerrallye“, die in diesem Jahr bereits zum 14. Mal stattfinden wird. „Wir werden diesmal an beiden Seiten des Niederrheins mehr als 100 Kilometer zurücklegen“, kündigte er an. „Unsere Teilnehmer erwarten ganz neue interessante Aufgaben, von denen ich überzeugt bin, dass sie großen Spaß machen werden.“