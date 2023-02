Pfarrei St. Dionysius Walsum Wolfgang Traud leitet jetzt Beerdigungen

Er bezeichnet sich selbst als „Walsumer Kind“: Wolfgang Traud wurde vor 66 Jahren zwar im benachbarten Dinslaken geboren, ist aber in Duisburg-Walsum aufgewachsen. „Ich bin hier neben der Josefskirche groß geworden“, erzählt er. Was folgte, war beinahe eine Vorzeigekarriere: Als einfacher Bergmann malochte er unter Tage, nach der praktischen Erfahrung studierte er. Erneut begann er von der Pike an und arbeitete sich mit der Zeit weiter nach oben, bis er schließlich Bergwerksdirektor in Walsum wurde. „Vorgedrängt habe ich mich dabei nie“, betont er.