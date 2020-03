Kostenpflichtiger Inhalt: Ausbreitung in Walsum, Dinslaken und Voerde : Waschbären wandern auf Wohngebiete zu

Ein Waschbär hinter Gittern: Dieses Tier ist in einer Auffangstation am Niederrhein gelandet und darf weiterleben. In freier Wildbahn und menschlichen Siedlungen richten die niedlichen kleinen Bären aber großen Schaden an. Foto: Latzel

Walsum/Dinslaken/Voerde/Hünxe Spuren wurden am Rotbach gesichtet, vom Rhein aus wandern die Tiere in Richtung städtischer Gebiete, in Voerder Rheindörfern gibt es immer mehr. Der Waschbär – so entzückend und putzig er ist – ist in Siedlungen ein Plagegeist.