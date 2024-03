Hünxer Förderschule gewinnt Wettbewerb Waldschule sammelt zwei Container voll Elektroschrott

Hünxe · Die Förderschule des Kreises Wesel in Hünxe beteiligte sich an dem Wettbewerb „E-Waste Race“. In vier Wochen sammelten die Schülerinnen und Schüler über 4700 ausgediente Elektroteile. Damit gewannen sie den Wettbewerb, an dem noch neun weitere Schulen teilnahmen.

12.03.2024 , 16:08 Uhr

Die Waldschule Hünxe gewann den Elektroschrott-Sammelwettbewerb. Belohnt werden die Jungen und Mädchen mit einem Tagesausflug. Foto: Heinz Schild