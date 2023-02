Baubeschluss in diesem Jahr Neue Aussegnungshalle für den Waldfriedhof Oberlohberg

Dass auf dem kommunalen Friedhof Investitionen in Gebäude notwendig sind, ist seit längerem bekannt. So wurde bereits in einem ersten Schritt ein neues Sozialgebäude errichtet, das in der zweiten Jahreshälfte 2018 in Betrieb genommen werden konnte. Gleichzeitig wurde der dazugehörige Betriebshof neugestaltet. Danach standen Modernisierungsarbeiten an Gebäuden auf dem städtischen Parkfriedhof an der B 8 an. Diese Bauarbeiten konnten zum Jahreswechsel 2022/2023 abgeschlossen werden, sodass dort nur noch an den Außenanlagen gearbeitet wird, wie die Verwaltung in ihrer Vorlage feststellt. Jetzt stehen die Planungen für die Aussegnungshalle des Waldfriedhofs auf der Agenda der Verwaltung.