War es Brandstiftung? : Vier Waldbrände in Hünxe

In den Hünxer Wäldern kommt es in trockenen Sommern immer wieder zu Bränden. Das Foto zeigt einen Löscheinsatz in Drevenack (Archivfoto). Foto: Büttner, Martin (m-b)

Hünxe In Hünxe ist möglicherweise ein Feuerteufel unterwegs. Viermal schon stand seit dem 11. Juli an verschiedenen Stellen der Wald in Flammen. Die Polizei fand Grillanzünder.

Mehrere Waldbrände halten seit einem Monat Polizei und Feuerwehr in Hünxe in Atem. Seit dem 11. Juli hat es dort in verschiedenen Waldgebieten immer wieder gebrannt. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Brände gelegt wurden. Darauf deuten unter anderem Grillanzünder hin, die an zwei der bislang vier Brandorte gefunden wurden.

Zum ersten Mal stand am Montag, 11. Juli, ein Waldstück im Bereich Opschlagweg in Flammen. Der Löscheinsatz zog sich von 16.50 bis zum nächsten Tag hin. Gegen 13 Uhr war das Feuer gelöscht. Am Sonntag, 17. Juli, gegen 18.15 Uhr, brannte in einem Waldstück an der Dinslakener Straße / Lanter eine circa zehn Quadratmeter große Fläche. Betroffen war der Boden mit Unterholz sowie herumliegende Äste. Am selben Tag wurde die Feuerwehr gegen 18.50 Uhr alarmiert: Am Lindhagenweg standen 500 Quadratmeter Wald in Flammen. Wie die Polizei berichtet, konnten die Brände jeweils zügig gelöscht werden.

Das jüngste Feuer brach am Mittwoch, 10. August, gegen 19.07 Uhr in demselben Waldstück aus. In der Nähe des Brandherdes fand die Feuerwehr zwei Glasflaschen. Die Polizei räumt ein, dass dieser Brand möglicherweise durch Selbstentzündung ausgelöst wurde. Flaschenböden können, wenn sie im richtigen Winkel zur Sonne stehen, wie Brenngläser wirken. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass auch in diesem Fall jemand gezündelt habe.