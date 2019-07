Ökologie am Niederrhein : Der Wald stirbt

Ein drastisches Bild. In diesem Wald am Niederrhein ist der Schaden deutlich zu sehen. Viele Bäume mussten gefällt werden. Die Aufforstung wird Jahrzehnte dauern. Foto: Latzel

NIEDERRHEIN Die Trockenheit hat die Bäume geschwächt und anfällig für Schädlinge gemacht. Waldbesitzer wollen Unterstützung vom Bund.

Der Vorschlag stößt bei Max Elverfeldt auf große Zustimmung. Der Vorsitzende der Familienbetriebe Land und Forst begrüßt, dass Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ein Programm zur Wiederaufforstung von geschädigten Wäldern ins Gespräch gebracht hat. Klöckner will ein „Mehrere-Millionen-Bäume-Programm“ auflegen, um den Verlust von insgesamt 110.000 Hektar Wald aus den verheerenden Folgen von Sturm, Dürre und Schädlingsbefall der Jahre 2018 und 2019 auszugleichen. Die Finanzierung, so die Ministerin, soll aus dem Energie- und Klimafond (EKF) der Bundesregierung erfolgen. Das Waldklima sei Bestandteil des EKF und fördere die Anpassung der deutschen Wälder an den Klimawandel.

Der Jahrhundertsommer 2018 führte in den Fichtenbeständen in NRW zu den größten Borkenkäferschäden seit 1947. Die Fichten-Borkenkäfer Buchdrucker und Kupferstecher sind besonders aktiv, wenn es warm und die Bäume geschwächt sind.

Auch er geht davon aus, dass das Ende der Schäden noch lange nicht erreicht ist. „Die richtigen Trockenschäden werden sich in den kommenden Jahren zeigen.“ Schäden gebe es am gesamten Niederrhein, heftig betroffen seien der Reichswald und der Hochwald in Uedem. Angesichts der heftigen Folgen der Dürre begrüßt Dorn die Initiative von Julia Klöckner. „Selbstverständlich brauchen die Waldbesitzer Unterstützung. Man muss bedenken, dass eine Neuanpflanzung in diesen Zeiten auch eine Investition ist, von der man nicht weiß, ob sie sich überhaupt lohnt.“