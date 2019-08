Vorstandswahlen und Jubilarehrung : Wilhelm Windszus bleibt Vorsitzender der Hünxer CDU

Der neu gewählte CDU-Vorstand mit dem Vorsitzenden Wilhelm Windszus (5. von rechts), den Jubilaren und dem ausgeschiedenen Vorstandsmitglied Eckhard Babenz (2. von rechts). Foto: CDU Hünxe

Hünxe In der Jahreshauptversammlung des CDU-Gemeindeverbandes Hünxe, die in der Gaststätte Rühl stattfand, wurde Wilhelm Windszus in seiner Funktion als Vorsitzender bestätigt. Ebenso wiedergewählt wurden die beiden Stellvertretenden Vorsitzenden Ingrid Meyer und Kaspar Bruckmann, Finanzreferentin Adelheid Windszus, der stellvertretende Finanzreferent Kaspar Bruckmann, Schriftführer Ernst-Alfred Mols und der Mitgliederbeauftragte Marcus Rohrbacher.

Beisitzer sind Tanja Pollmann (neu in diese Funktion gewählt), Christopher Horstmann, Andreas Preuß, Simon Kubinski und Rezia Mols (alle Wiederwahl). Der bisherige Beisitzer Eckhard Babenz kandidierte aus Altersgründen nicht mehr für eine Funktion im Gemeindeverbandsvorstand. Ihm dankte der Vorsitzende und überreichte ihm einen Blumenstrauß für seine langjährige Tätigkeit im Gemeindeverbandsvorstand. Zu Kassenprüfern wurden Sarah-Ann Beckmann und Michael Wefelnberg gewählt.

Vorsitzender Wilhelm Windszus ehrte folgende Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft: Wilma Puschmann und Wilhelm Berger (50 Jahre Mitglied), Johannes-Wilhelm Driesen und Helmut Schwarz (40 Jahre), Achim Semelink, Wilhelm Buschmann, Heinz-Georg Müller, Klaus Günther Schradi, Dieter Schulte-Bunert, Helmut Schüring und Jürgen Wegener (25 Jahre).

Zu Delegierten für die Kreisparteitage der nächsten zwei Jahre wählte die Versammlung Ingrid Meyer, Wilhelm Windszus, Arnd Cappell-Höpken, Michael Wefelnberg, Rezia Mols und Anika Zimmer. Ersatzdelegierte sind Egon Beckmann, Tanja Pollmann, Adelheid Windszus, Bernd Chronz, Christopher Horstmann, Kaspar Bruckmann, Ernst Daubenspeck, Ernst-Alfred Mols, Hermann Hähnel, Birgit Daubenspeck, Simon Kubinski und Marcus Rohrbacher.

Wilhelm Windszus verlas bei der Versammlung zudem ein Grußwort der CDU-Landtagsabgeordneten Charlotte Quik.

(RP)