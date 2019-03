Limke-Nachfolgerin: Wahl von Nicole Johann gilt als sicher

Voerde Die Nachfolgerin des Technischen und Ersten Beigeordneten Wilfried Limke kann am Dienstag im Rat mit einem deutlichen Ergebnis rechnen. SPD, CDU, Grüne und FDP haben sich frühzeitig auf sie geeinigt.

Der Stadtrat Voerde wird in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 2. April, die erste Weiche für die künftige Besetzung des Verwaltungsvorstands stellen: Dann steht die Wahl von Nicole Johann als Nachfolgerin von Wilfried Limke auf der Tagesordnung.

Wie berichtet, geht der Erste und Technische Beigeordnete, der in dieser Funktion zum 1. Januar 2007 nach Voerde gekommen war, geht zum 31. August dieses Jahres in den vorzeitigen Ruhestand.

In der Frage, ob sie dies mittragen werden, haben sich die Wählergemeinschaft (WGV) und Ratsherr Hans-Peter Bergmann (fraktionslos) bisher nicht öffentlich positioniert. Bei dem Pressegespräch Anfang Dezember erinnerte der CDU-Fraktionsvorsitzende Ingo Hülser an das ehedem in Voerde praktizierte Prozedere, wonach CDU und SPD wechselseitig Kandidaten für die Beigeordnetenstellen vorgeschlagen hätten, dies aber die letzten beiden Male nicht so gut funktioniert habe.