Kommunalwahl 2020 : Wahl in Hünxe: 30 Stimmzettel für ungültig erklärt

Stimmzettel der Kommunalwahl (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Hünxe Im Wahlbezirk 1 (Gaststätte Rühl in Bruckhausen) gab es bei den am Sonntag, 13. September, stattgefundenen Kommunalwahlen eine Unregelmäßigkeit. Wie Klaus Stratenwerth, allgemeiner Stellvertreter des Hünxer Bürgermeisters, am Montagnachmittag mitteilte, sind dort 30 Stimmzettel von der Briefwahl aufgetaucht, die aus einem anderen Wahlbezirk stammten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es handelte sich um den Wahlbezirk 10 (Gartrop, Hünxer Wald). Diese Stimmzettel sind nach Aussage von Stratenwerth vom Wahlvorstand für ungültig erklärt worden. Dies habe auf die Sitzverteilung im Rat keine Auswirkungen, im Wahlausschuss werde die Gemeinde dazu berichteten, wie Stratenwerth ankündigte. Das Gremium tagt in öffentlicher Sitzung am Mittwoch, 16. September, Beginn 17 Uhr, im Sitzungssaal des Hünxer Rathauses. Der Ausschuss muss unter anderem die Zahl der gültigen und der ungültigen Stimmen bei der Kommunalwahl feststellen sowie wie viele Stimmen jeder Bewerber erhalten hat und wer dementsprechend gewählt worden ist.

(hsd)