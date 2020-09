Kostenpflichtiger Inhalt: Die Wahl in Dinslaken : Eislöffel und Heidinger in der Stichwahl

Um kurz nach 18 Uhr begannen die Helferinnen und Helfer im Wahllokal Theodor-Heuss-Gymnasium mit der Auszählung. Foto: szf/Sina zehrfeld

Dinslaken In Dinslaken geht der Nervenkitzel ums Bürgermeisteramt in 14 Tagen in die nächste Runde. Amtsinhaber Michael Heidinger (SPD) und seine parteilose Herausforderin Michaela Eislöffel gehen in die Stichwahl.