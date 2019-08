Dinslaken feiert Stadtfest : Verkehrseinschränkungen während der DIN-Tage

Dinslaken Von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. August, finden in der Innenstadt wieder die DIN-Tage statt. Das Stadtfest bietet vom Altmarkt über das Burgtheater und den Burginnenhof bis hin zum Neutorplatz zahlreiche kulturelle und kulinarische Programmpunkte für Groß und Klein.

So ist die Straße Am Neutor ab Freitagmorgen zwischen der Hofstraße und der Hans-Böckler-Straße gesperrt. Ebenfalls ab Freitagmorgen gesperrt ist der Parkplatz Am Neutor. In demselben Zeitraum kann der Radweg an der Hans-Böckler-Straße, der parallel zum Parkplatz verläuft, nicht genutzt werden.