Bis zum 5. Mai : Briefe für die Europawahl sind unterwegs

Dinslaken/Voerde/Hünxe Dinslakener Wählerverzeichnis liegt vom 6. bis 10. Mai im Rathaus aus.

In diesen Tagen sollte jeder seine Post besonders aufmerksam durchsehen. Denn aktuell flattern die Wahlbenachrichtigungen für die Europawahl in die Briefkästen. In den meisten Fällen hat die Deutsche Post am Niederrhein den Versand übernommen. In den Briefzentren der Deutschen Post werden Einlieferung, Sortierung und Zustellung aller Wahlbenachrichtigungen vorbereitet und durchgeführt. Ob die Wahlunterlagen dann auch tatsächlich ankommen, liege oft auch am Empfänger. Briefkästen oder Klingelschild müssten den kompletten Namen tragen, damit auch eine zuverlässige Zustellung erfolgen kann. Wahlunterlagen seien schließlich sensible Dokumente. Daher könne es vorkommen, dass die Post nicht eingeworfen wird wenn an einem Mehrfamilienhaus nur „Schmidt“ ohne Vorname steht. „Auf Verdacht stellen wir nicht zu“, so eine Sprecherin des Unternehmens.