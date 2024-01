Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten Vorwurf: Bürgermeisterin verstößt gegen das Gesetz

In einem vierseitigen Brief, der an alle Ratsmitglieder gerichtet war, nahm die Bürgermeisterin Stellung zu der Thematik. Öffentlich erklärte sie, die getroffene Entscheidung sei keine leichte gewesen, doch liege es in ihrer Verantwortung, innerhalb der Verwaltung organisatorische Maßnahmen auch in Personalangelegenheiten umzusetzen, wenn diese nach Prüfung notwendig erscheinen würden. Zur Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten stellte sie fest: „In der Vergangenheit gab es zahlreiche Gespräche und Gesprächsangebote seitens der Stadtverwaltung an die Stabstellenleitung, sodass eine Neustrukturierung für keine Seite ein überraschender Schritt gewesen ist.“ Die Entscheidung der Bürgermeisterin löste einen Sturm der Entrüstung und Proteste in der Bevölkerung und der Politik aus.