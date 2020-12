Politik wird sich mit dem Vorschlag befassen : Umwelthilfe gegen „Einweg“ in Voerde

Umwelthilfe gegen „Einweg“ in Voerde

Voerde Die Politik in Voerde wird sich mit einem Antrag der Deutschen Umwelthilfe befassen, der ein starkes städtisches Engagement gegen Einweg-Verpackungen fordert.

Voerde soll demnach unter anderem die Einführung von To-Go-Mehrwegverpackungen in der Gastronomie fördern und die Ausgabe von Speisen und Getränken in Einwegverpackungen zugleich besteuern. Öffentliche Stellen sollen nach dem Vorschlag der Umwelthilfe keine Einweg-Verpackungen wie Pappbecher oder Plastikflaschen mehr einkaufen, und bei Veranstaltungen auf öffentlichem Grund soll ein Mehrweg-Konzept Pflicht werden.

Der Vorstoß, den die Deutsche Umwelthilfe nicht nur in Voerde, sondern in einer Reihe von Städten unternimmt, ist Teil einer Kampagne der Umwelthilfe zum Klimaschutz. Im Zuge der Corona-Krise sei in diesem Jahr vor allem durch Außer-Haus-Gastronomie viel mehr Verpackungsmüll angefallen als zuvor, erläutert die Organisation.