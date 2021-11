Aufführungen in Dinslaken geplant für das zweite und dritte Dezemberwochenende : Vorbereitungen fürs Eismärchen laufen

In den geplanten Eistheater-Aufführungen von Anja’s Kids on Ice werden die Höhepunkte vergangener Eismärchen zu sehen sein. Foto: Eistheaterschule

Dinslaken Anja Reichelt arbeitet mit Hochdruck daran, dass es nach der Corona-bedingten Zwangspause in 2020 in diesem Jahr wieder Eistheateraufführungen in Dinslaken gibt – und zwar am zweiten und dritten Dezemberwochenende.