Bergbaugeschichte Dinslaken : Als auf Zeche Lohberg das Licht ausging

Dinslaken 2005 wurde das Bergwerk Lohberg geschlossen. Auch ein Streik der Kumpel in 1000 Metern Tiefe hatte das Aus nicht verhindern können. Mittlerweile ist der gesamte Kohlebergbau ist Vergangenheit.

„Weißt Du noch...“ Wenn Gerd Hardacker auf seinem Fahrrad nach Lohberg fährt, nimmt er immer noch den gleichen Weg wie damals. Er war gerade einmal 14 Jahre alt, als er 1962 „angelegt“ wurde, also in die Lehrwerkstatt des Bergwerks Lohberg ging. Vor etwas über 20 Jahren ging er in Rente, ein paar Jahre vor dem endgültigen Aus des Bergwerks Lohberg am 31. Dezember 2005.