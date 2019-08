Tipps für die erste Bude : Vom Hotel Mama in die eigene Wohnung

Vom Hotel Mama in die eigene Wohnung

Die Verbraucherberatungsstelle an der Duisburger Straße in Dinslaken. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Verbraucher-Beratungsstelle Dinslaken gibt Tipps zum Start des eigenen Haushalts.

Ausbildung oder Studium beginnen meist mit einem Tapetenwechsel. Mit dem Einzug in die ersten eigenen vier Wände wartet aber nicht nur Partyleben auf Jung-Mieter, sondern auch das Führen eines eigenen Haushalts. Zu den regelmäßigen Ausgaben gehören Miete, Kosten für Strom, Heizung, Telefon und Multimedia sowie für Versicherungen. „Doch vor dem Abschluss eines Vertrages kommt immer erst ein gründlicher Check von Nutzen, Kosten und lauernden Fallen, in die man hineintappen kann“, erklärt die Beratungsstelle Dinslaken der Verbraucherzentrale NRW die Grundregel für angehende Mieter.

Beim Start in die eigene Selbstständigkeit steht auch die Absicherung von Alltagsrisiken mit auf der To-do-Liste. Am Anfang sind es Haftpflicht-, Kranken- und Berufsunfähigkeitsversicherung, die Berufs- und Ausbildungsstarter als Basis-Trio wirklich brauchen. Hausratversicherungen decken Einbruchdiebstahl, Brand, Blitzschlag oder Schäden durch Leitungswasser und Sturm ab. Für die erste eigene Bude ist diese Versicherung meist noch nicht so wichtig.