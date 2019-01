Konzerte, Theater, Festivals : Das sind die Kulturhighlights 2019

Angelo Kelly und Family wollen beim Fantastival im Burgtheater Dinslaken ein Folkrock-Feuerwerk abbrennen Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Dinslaken/Voerde/Hünxe Kölschrock im Burgtheater, HipHop und Punk auf der Schwarzen Heide, Jazz im Ledigenheim und Klassik in der Tiefgarage, spannende Lesungen und jede Menge Theater – das Kulturjahr 2019 wird bunt. Ein Überblick.

Fantastival Kölscher Rock und Irish Pop, Musical und Klassik, Comedy und mehr – das Fantastival bietet vom 4. bis 13. Juli wieder ein fantastisches Programm unter freiem Himmel. Im Burgtheater Dinslaken serviert die Freilicht AG Niedeckens BAP, Angelo Kelly & Family, Herbert Knebels Affentheater und die 21. Sommernacht des Musicals. Dies sind allerdings bislang nur die Termine, die feststehen. Es kommt noch eine ganze Menge obendrauf. Versprochen.

Summer Opening

INFO Hier gibt es die Tickets Tickets Karten für alle Veranstaltungen in Dinslaken gibt es im Vorverkauf in der Stadtinformation am Rittertor in der Dinslakener Altstadt, Ritterstraße 1, Telefon: 02064 66222, E-Mail: stadtinformation@dinslaken.de. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Vorverkauf Tickets für andere Veranstaltungen: Neutor-Galerie Dinslaken, RM-Ticket-Shop, Max-Eyth-Straße 11, Dinslaken

Comedy mit Herz und Gitarre, ein Spiel mit dem Feuer und ein Monolog über ein religions-philosophisches Thema, der ein Publikumserfolg wurde eröffnen den Sommer im Burgtheater 2019. „Summer Opening“ heißt das dreitägige Festival, das Din-Event gemeinsam mit der RGV Eventagentur auf die Beine stellt. Am Freitag, 28. Juni, spielt die Rammstein-Tribute-Band Völkerball auf. Partyfeuerwerk und Pyroshow inklusive. Beginn: 20 Uhr, Tickets kosten 29,95 Euro. Am Samstag, 29. Juni, kommt Ben Becker mit „Ich, Judas“ ins Burgtheater. Mit dem Monolog von Walter Jens landete Ben Becker einen Überraschungserfolg. Ursprünglich als einmalige Aufführung vorgesehen, hat sich das Stück zum bundesweiten Publikumsmagneten entwickelt. Tickets gibt es ab 30,15 Euro. Am Sonntag, 30. Juni, ist Bernd Stelter im Burgtheater zu Gast. Der Comedian hat sein Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“ im Gepäck. Einrittskarten gibt es ab 24 Euro.

Jazz Vier Abo-Konzerte und zwei Sonderkonzerte hält die Jazz Initiative Dinslaken noch bis Ende April in der aktuellen Reihe bereit. Das Trio Elf gastiert am Sonntag, 20. Januar. Henry geben am Samstag, 2. Februar, ein Sonderkonzert. Ein besonderer Leckerbissen ist der Auftritt des Kama Quartets featuring Nippy Noya am Samstag, 16. Februar. Das Chicuela-Marco Mezquida Trio spielt am Sonntag, 17. März (Sonderkonzert). Ein Doppelkonzert steht am Samstag, 6. April, im Kalender. Das Pulsar Trio und das Izabella Effenberg Trio wollen dem Jazzpublikum einen spannenden Abend bereiten. Die Reihe klingt aus am Sonntag, 28. April mit dem Auftritt von Hannah Köpf und ihrer Band.

Festivals Zwei große Open-Air-Festivals gibt es im Sommer auf der Schwarzen Heide in Hünxe. Auf die Punk-Fans wartet das Ruhrpott-Rodeo (5. bis 7. Juli). HipHop-Fans können sich auf das Out4Fame-Festival (28. bis 30. Juni) freuen.

Klassik Und dann gibt es noch die „Klassik in der Tiefgarage“ mit Bernard Bücker und Annemieke Schwarzenegger (25./26. Mai). Das Dinslakener Kammerorchester huldigt am 31. März in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums „Mozart und seinen Zeitgenossen“.

Folk & Rock Der Yukon-Saloon im Gewerbegebiet Süd hat am 12. Januar wieder die Connemara Stone Company zu Gast. Irischer und schottischer Folkrock für Fortgeschrittene. Am 26. Januar steht die Rolling Stones Tribute Band auf der Yukon-Bühne.

Popschlager Und dann ist da noch Michael Wendler, der seinen Fans am 11. Mai in der Turbinenhalle Oberhausen zeigen will, dass er das Singen in Amerika nicht verlernt hat.

Theater Die Burghofbühne startet mit gleich zwei Premieren ins neue Jahr. „Extrem laut und unglaublich nah“ von Jonathan Safran Foer ist die Adaption eines komplexen Bestsellers. Erzählt wird die bewegende Geschichte Oskar Schells, der hinterlassenen Spuren seines verstorbenen Vaters nachjagt und dabei vor allem sich selbst und die Welt um ihn herum entdeckt. Premiere ist am Freitag, 11. Januar, 20 Uhr, im Tribünenhaus der Trabrennbahn Dinslaken. Nur eine Woche später feiert das Landestheater erneut Premiere. Dieses Mal mit der Jugendproduktion „Augen voller Wahnsinn“ ab 14 Jahren. Autorin Sanne Vogel spürt in diesem Monolog dem Abschied der Protagonistin Saskia von ihrer Pubertät in poetischen, starken Bildern und bildhafter Wortgewalt nach: Freitag, 18. Januar, 18 Uhr, Tenterhof der Burghofbühne Dinslaken. Weitere Premieren: „Der Chinese“ (Premiere 9. März in Dinslaken), „Die Räuber“ (September 2019).

„Ein Herz und eine Seele“ ist ein Klassiker der deutschen Fernsehgeschichte. Wie sich Alfred mit der geplagten Familie auf der Theaterbühne schlägt, erleben die Zuschauer der städtischen Schauspielreihe in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums am Freitag, 18. Januar, um 20 Uhr.

Musical Musical-Fans kommen nicht nur beim Fantastival auf ihre Kosten. In Voerde gibt es gleich zu Jahresbeginn „Musicals in Concert“. Peter Wölke präsentiert eine bunte Mischung der beliebtesten Songs bekannter Musicalproduktionen. Für die Veranstaltung am 6. Januar, Beginn 19 Uhr, gibt es noch Karten. Sie kosten 29 Euro und sind unter anderem erhältlich bei der VHS Voerde, im Bürgerbüro Voerde und in der Buchhandlung Mila Becker, Friedrichsfeld.

Lesungen Am 15. Januar präsentiert die Burghofbühne beim „Rendezvous nach Ladenschluss“ in der Evangelischen Stadtkirche Dinslaken „Gedichte von Erich Fried“. Es liest Intendant Mirko Schombert.

Klaus Peter Wolf will am 11. April die Krimifreunde mit einem mörderischen Hörerlebnis unterhalten. Im Tribühnenhaus an der Trabrennbahn liest er aus „Ostfriesen-Nacht“. Musikalische Unterstützung bekommt der Autor von Bettina Göschl und Gunnar Peschke.

Am Donnerstag, 14. März, wird im Strandhaus Ahr wieder ein besonderer Gast zu hören sein. In Kooperation mit der Buchhandlung Lesezeit! in Voerde wird Anne Gesthuysen aus ihrem neuesten Buch „Mädelsabend“ zu sehen und zu hören sein.

Extraschicht 50 Spielorte, über 20 Städte und rund 200.000 Besucher: Die Nacht der Industriekultur lockt am Samstag, 29. Juni, von 18 bis 2 Uhr morgens wieder zu einer aufregenden Tour durchs Ruhrgebiet. Dinslaken ist mit von der Partie.

Entenrennen Das dritte Dinslakener Entenrennen auf dem Rotbach gibt es am 28. April, 11.30 bis 18.30 Uhr. Start ist an der Rotbachbrücke Sterkrader Straße. Zieleinlauf ist an der Gartenstraße. Das Zielfest steigt auf dem Altmarkt.

In der Nachbarschaft: Noch bis zum 10. März zeigt das Museum Küppersmühle am Innenhafen in Duisburg die Ausstellung Emil Schumacher – Inspiration und Widerstand. Es ist eine wirklich beeindruckende Präsentation der Werke eines der wichtigsten Protagonisten der deutschen Nachkriegsabstraktion. Das Museum Küppersmühle richtet Emil Schumacher die größte Retrospektive seit 20 Jahren aus und die bislang umfangreichste Ausstellung in seiner Heimat Nordrhein-Westfalen (außerhalb des Hagener Emil Schumacher Museums). Zu sehen sind rund 80 Werke aus fünf Jahrzehnten. Die beiden ältesten Bilder in der Ausstellung stammen aus dem Jahr 1950, das jüngste aus dem Jahr seines Todes 1999.

Interessante Bezüge ergeben sich zudem zur ständigen Sammlung des Museums Küppersmühle: 16 Arbeiten von Emil Schumacher aus der Sammlung Ströher werden in der Ausstellung präsentiert. Empfehlenswert.

Gasometer Im Oberhausener Gasometer ruft noch immer der Berg. Die monumentale Ausstellung in Europas ungewöhnlichster Ausstellungshalle zeigt die Vielfalt der Berge und erzählt von der ewigen Faszination, die diese imposanten Welten in kargen Höhen und dünner Luft auf uns Menschen ausüben. Die Ausstellung lässt ihre Besucher teilhaben an den legendären Erstbesteigungen der berühmtesten Gipfel der Erde, sie berichtet von großartigen Triumphen und dramatischen Niederlagen. Sie erzählt von der jahrtausendealten Ehrerbietung, mit der Menschen den Bergen begegnen; denn sie waren stets auch Orte religiöser Verehrung. Höhepunkt der Schau in dem 100 Meter hohen Raum ist eine Nachbildung eines auf dem Kopf schwebenden Matterhorns. Die Besucher haben damit Gelegenheit, aus der Vogelperspektive auf den bekanntesten Gipfel der Alpen herabzublicken.

