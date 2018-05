Voerde/Hünxe : Volksbank Rhein-Lippe ehrt langjährige Mitglieder

Für die Jubilare gab es jeweils eine Ehrenurkunde und ein Präsent. Foto: Voba

Voerde/Hünxe Die Volksbank Rhein-Lippe sagte "Danke", und zwar allen Kunden, die in diesem Jahr bereits seit 50 oder sogar schon 60 Jahren Mitglied der Genossenschaftsbank sind. Rund 120 Gäste begrüßten Bankdirektor Ulf Lange und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Arnd Cappell-Höpken bei einem gemütlichen Kaffeetrinken im Landhaus Ridder. Eingeladen waren alle Mitglieder, die im Jahre 1958 und 1968 "Bankteilhaber" geworden sind. Lang ist das her, und weil so viel Treue ein guter Anlass zum Feiern ist, waren die Jubilare mit Begleitung eingeladen und freuten sich über das nette Beisammensein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Gastgeber gratulierten den Mitgliedern nach Kaffee und Kuchen in geselliger Runde und überreichten ihnen als Anerkennung eine Ehrenurkunde und ein Präsent. Für 60 Jahre Mitgliedschaft bei der Volksbank Rhein-Lippe wurden Artur Adam aus Hünxe und Friedhelm Rutberg aus Voerde geehrt.

(RP)