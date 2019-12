Baukosten 17 Millionen Euro : Spatenstich für neues Volksbankgebäude

Voerde Künftig soll die Verwaltung für sämtliche Filialen der Volksbank Rhein-Lippe unter einem Dach sein. Dafür baut das Geldinstitut ein neues Gebäude in Friedrichsfeld. Es ist der Baustart eines Millionenprojektes.

Am Freitagvormittag feierte die Volksbank Rhein-Lippe den Baubeginn ihres neuen Verwaltungsgebäudes an der Postraße in Friedrichsfeld. Zu Gast waren Vertreter des Unternehmens, der Politik, der beteiligten Architekten, Ingenieure und einige Anwohner, die als künftige Nachbarn den Start des prestigeträchtigen Bauprojektes miterleben wollten.