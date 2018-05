Dinslaken: Volksbank: Mehrheit für die Fusion

Dinslaken 156 Mitglieder der Dinslakener Vertreterversammlung sprachen sich gestern Abend für die Verschmelzung mit der Genossenschaftsbank Rhein-Lippe aus. Es gab sechs Stimmen dagegen.

Das bestimmende Thema der Vertreterversammlung der Volksbank Dinslaken, die gestern in der Aula des Gustav-Heinemann-Schulzentrums in Hiesfeld tagte, war der geplante Zusammenschluss mit der Volksbank Rhein-Lippe. Als dann die Abstimmung bevorstand, musste erst noch über den Antrag einer Vertreterin entschieden werden, die eine geheime Abstimmung gefordert hatte, sich damit aber nicht durchsetzte. Also konnte offen abgestimmt werden, durch Hochhalten der Stimmkarte - dies alles unter notarieller Aufsicht. Von den 162 anwesenden Vertretern stimmten 156 für die Verschmelzung der beiden Genossenschaftsbanken, sechs votierten dagegen.