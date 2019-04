In Götterswickerhamm : Passionsmusik mit Chorgesang und Orgelklang

Voerde Das Vokalensemble des evangelischen Kirchenkreises Dinslaken und Daniela Grüning gaben ein Konzert in der Schinkelkirche.

In der Musik beschreibt die Passion das Vertonen von bilischen Texten zur Leidensgeschichte Jesu. Genau dieser Art von Musik hat sich das Vokalensemble des evangelischen Kirchenkreises Dinslaken unter Leitung von Kreiskantorin Daniela Grüning beim Konzert in der Schinkelkirche verschrieben. Mehrstimmige Chorgesänge erfüllen das Gotteshaus, als die gut 25 Sängerinnen und Sänger ihre Stimmen erklingen lassen. Mal hört man nur die hellen Frauenstimmen, dann die tieferen der Männer und dann wieder die Stimmfärbungen vereint, ein dichtes Klanggefüge webend. Und diese Kunst beherrschen die Mitglieder des Vokalensembles, auch wenn sie sich nur alle ein bis zwei Monate einmal für einen Tag zum Proben treffen. „Dann wird immer einen ganzen Tag geprobt und die Literatur bereiten die Chormitglieder Zuhause vor“, erklärt Kreiskantorin Daniela Grüning. Das Vokalensemble interpretiert Stücke emotional und technisch gekonnt. Bei „Da pacem Domine“ von Arvo Pärt, titelgebend für das Programm, tönen fast sphärisch anmutenden Klänge durch die Kirche. Fließende Übergänge zwischen den verschiedenen Gesangsstimmen sorgen für ein spannendes Hörerlebnis. Ansonsten gibt es die ganze Breite des musikalischen Klangspektrums zu hören: Von leisen, fast träumerischen Klängen in Henry Purcells „Thou knowest, Lord“, über ruhige, andächtige und besinnliche Klänge, etwa in „Zion spricht: Der Herr hat mich verlassen“ von Johann Hermann Schein bis hin zu etwas heitereren Gesangspassagen wie am Ende des Stückes „Fürwahr er trug unsere Krankheit“ von Hugo Distler ist hier alles zu hören. Auf engstem Raum finden sich die unterschiedlichsten Klangeindrücke im „Requiem in Es“ von Josef Gabriel Rheinberger, bei dem die Mitglieder des Vokalensembles stimmlich alle Register ziehen.