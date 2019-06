In Dinslaken : Unbekannte versuchen 17-Jährigen auszurauben

Dinslaken Überfall am helllichten Tag: 17-Jähriger schlägt junge Räuber in die Flucht.

Zwei Unbekannte haben am Mittwoch gegen 11 Uhr versucht, einem 17-Jährigen aus Voerde sein Handy und Portmonee zu rauben. Die Täter sprachen den jungen Mann in der Nähe des Parkhauses am Hans-Böckler-Platz an und drohten ihm mit Schlägen. Der 17-Jährige konnte die Angriffe der beiden abwehren. Daraufhin flüchteten sie ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachteten haben oder Hinweise auf die Täter geben können: Telefon 02064 6220.