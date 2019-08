Neuer Beigeordneter : Voerder Stadtrat wählt Jörg Rütten

Voerde Entscheidung fiel in einer Sondersitzung.

Jörg Rütten ist neuer Beigeordneter der Stadt Voerde. Die Mitglieder des Rates wählten den 55-Jährigen am Dienstag in einer Sondersitzung einstimmig, bei einer Stimmenthaltung durch den Christdemokraten Georg Schneider. Bürgermeister Dirk Haarmann bezeichnete das Votum als ein „erfreuliches Ergebnis“ und „ein starkes Signal“. Rütten, der an der Sitzung als Zuhörer teilnahm, bei der Abstimmung aber den Saal aber verlassen hatte, nahm die Wahl an, nachdem er hereingeholt worden war. Das Votum wertete er als Ansporn und Verpflichtung zugleich. „Ich freue mich auf die gemeinsame Fahrt“, sagte der aus einer Eisenbahnerfamilie stammende Rütten. Er wird sein neues Amt bereits am 1. Oktober antreten und für die Fachbereiche Soziales und Jugend sowie Bildung, Sport und Kultur zuständig sein.