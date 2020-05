Abfalleimer quellen über : Kampf gegen den Müll am Rheindeich

Abfalleimer leer, Müll liegt daneben: Ein Anblick, der sich Spaziergängern auf dem Leinpfad in Götterswickerhamm regelmäßig bietet. Foto: ras/Ralf Schreinere

Voerde Die Bürgerinteressengemeinschaft Rheindörfer Götterswickerhamm, Löhnen und Mehrum will für die Problematik sensibilisieren und appelliert, bei vollen Abfalleimern den eigenen Müll mit nach Hause zu nehmen.

Der Rhein in Voerde ist seit jeher ein beliebtes touristisches Ziel. Daran hat sich auch in Zeiten von Corona nichts geändert, möglicherweise sind dort momentan sogar noch mehr erholungssuchende Menschen unterwegs. Darauf deutet zumindest das dortige Abfallaufkommen hin: volle Mülleimer im Bereich des Rheindeichs und Abfall, der oftmals gleich neben den Behältern liegt, manchmal sogar tütenweise. Verstärkt ist diese Problematik nach dem Wochenende zu beobachten, wie Markus Rissel, Vorsitzender der Bürgerinteressengemeinschaft (BIG) Rheindörfer Götterswickerhamm, Löhnen, Mehrum, berichtete. Die BIG ist aktiv geworden, um das Müllproblem möglichst in den Griff zu bekommen.

Um für diese Thematik zu sensibilisieren, wurden an Mülleimern Zettel angebracht mit der Aufforderung: „Wenn Mülleimer voll, bitte Zuhause entsorgen“. Abfall, der am Rheindeich herumliegt, ist kein schöner Anblick und verschandelt die Umwelt. Immer wieder kommt es vor, dass Tiere (nicht selten Vögel) sich an den Abfällen zu schaffen machen, etwas Essbares suchen und dabei den Müll verteilen. Markus Rissel befürchtet, dass Schafe, die den Deich beweiden, krank werden könnten, wenn sie Abfälle essen. Zudem sei es für die Stadt Voerde ein Riesenaufwand, wenn deren Reinigungskräfte den verteilten Müll aufsammelten, um ihn dann zu entsorgen. Durch den Appell an die Besucher, selbst zur Sauberkeit beizutragen, will die BIG vermeiden, dass irgendwann besonders betroffene Deichabschnitte gesperrt werden und dann nicht mehr zugänglich sind.

Die Stadt Voerde kennt die Müllthematik und geht das Problem an. Die Leerung der Abfallbehälter an den jeweiligen Stellen in den Rheindörfern „wurde turnusmäßig und regelmäßig vor und nach dem Wochenende durchgeführt“, so Jörg Rütten, Beigeordneter der Stadt Voerde auf Nachfrage. Es habe auch keine Unterbrechungen oder personalbedingten Ausfälle gegeben. „Es ist richtig, dass ein deutliches Mehraufkommen an Abfällen festgestellt wurde“, darauf habe die Kommune mit Sondereinsätzen reagiert. Dabei sei auch das Umfeld von Abfalleimern mit gereinigt worden. Bereits jetzt würden die Abfallbehälter jeden Montag geleert – so Rütten, der damit Vermutungen entgegen tritt, dass der Abfall nach dem Wochenende mehrere Tage liegen bleibe.

Ein weiteres Problem stellen Feuerstellen dar, die am Rheinufer entdeckt worden sind und wo auch Abfälle von Mahlzeiten verbrannt worden sein sollen.Vermutet wird, dass diese Lagerfeuer von Anglern stammen.