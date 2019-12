Jeckes Treiben im Gasthaus Möllen : Möhneball: Ticketverkauf startet im Januar

Voerde Die jecken Weiber der KFD wollen es bei ihrer Veranstaltung im Gasthaus Möllen wieder krachen lassen.

Kaum ist Weihnachten gefeiert, da denken die jecken Damen von der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) nur noch an Karneval und den ersten Möhneball der 20er Jahre. Und noch während die Adventskerzen auf den Tischen brannten, arbeitete das Organisationsteam schon an einem bunten und lustigen Programm. Nun wird es auch für das jecke Publikum ernst, denn es geht darum, eine Karte zu ergattern. In den Saal des Gasthauses Möllen passen nur rund 200 Leute und der im vergangenen Jahr bewährte Kartenverkauf soll auch diesmal mit nummerierten Platzkarten über die Bühne gehen. Auf diese Weise muss man nicht sehr früh im Saal sein, um den Platz mit allen Freundinnen gemeinsam einzunehmen, sondern kann sich bereits frühzeitig die Plätze sichern.

Daher wird es Anfang Januar an zwei Tagen einen Kartenverkauf im Paulushaus geben: am Dienstag, 7. Januar. zwischen 17 und 18.30 Uhr und am Donnerstag, 9. Januar, zwischen 10 und 11.30 Uhr. Die Preise:12 Euro für KFD-Mitglieder und 16 Euro für alle anderen Frauen, im Preis enthalten sind Kaffee und Kuchen. Die Voerde Möhnen wollen es am 19. Februar in Möllen richtig krachen lassen. Der Möhneball im Saal des Gasthauses Möllen an der Rahmstraße startet um 16.11 Uhr.