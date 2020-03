Mann lieferte eigenwillige Erklärungen : 40 Golfbälle und Einbruchswerkzeug im Auto gefunden

Berauscht und mit einer eigenwilligen Ausrede begegnete ein Voerder der Polizei bei einer Kontrolle. Foto: dpa/Jens Wolf

Isselburg/Voede Berauscht am Steuer, keine Fahrerlaubnis und im Auto Diebesgut und Einbruchswerkzeug: Die Polizei hat am Sonntag in Isselburg einen 48-Jährigen aus Voerde gestoppt. Zeugen hatten gegen 17 Uhr die Polizei verständigt, weil ihnen der Mann auf dem Parkplatz eines Sportgeländes am Schloss in Isselburg-Anholt verdächtig vorgekommen war.

Die Beamten hielten den Wagen, der zwischenzeitlich vom Parkplatz gefahren war, an einer nahegelegenen Straße an.

Der Fahrer hatte weder Führerschein noch Ausweis vorzuweisen. Im Wagen machten die Beamten einen kuriosen Fund: 40 Golfbälle. Der Mann erklärte, er habe die Bälle auf dem Golfplatz eingesammelt. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass dies einen Diebstahl darstelle. Außerdem fanden die Polizisten im Auto auch noch Einbruchswerkzeug. Und dafür lieferte der Voerder eine eigenwillige Erklärung: Er sperre sich öfter selbst aus und brauche das Werkzeug dann, um in seine Wohnung zu gelangen.