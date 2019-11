Für Zeichnungen ausgezeichnet : Goldener Kreativ-Esel für Künstlerin Ina Puneßen

Für ihre Zeichnungen über „eselhaftes Verhalten“ erhielt Ina Puneßen einen goldenen Kreativesel.

Dukaten kackt er nicht, der Goldesel, den Ina Puneßen auf dem Kreativhof Lehmberg in Hamminkeln in Empfang nahm. Dennoch freut sich die Voerder Künstlerin riesig. Handelt es sich bei dem Tier doch um den goldenen Kreativ-Esel, der als Publikumspreis in der Kunstausstellung „Der Esel - ein Mul(t)italent?!“ vergeben wurde. Puneßen bekam ihn für ihre Zeichnungen verliehen. Gestiftet wird der Goldesel zum zweiten Mal von Norbert Schulters, um regionale Kunst zu unterstützen. Mit dem Publikumspreis sind in diesem Jahr ein Esel-T-Shirt (Entwurf Sabine Rixen) und zuckersüße Esel-Kunstwerke vom Kooperationspartner Hof Gores verbunden. Inge Gores, Vorsitzende des Vereins Eselfreunde NiederRhein, übergab die Preise.