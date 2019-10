Mit großer Tombola : Kaninchenzüchter stellen gemeinsam in Spellen aus

Voerde Zweitägige Veranstaltung im Saal des Gasthauses Wessel an der Mehrumer Straße.

Die beiden Voerder Kaninchenzuchtvereine R459 Spellen und R2 Möllen veranstalten am ersten Wochenende im November, also am 2. und 3. November, ihre Gemeinschaftsausstellung im Saal des Gasthauses Wessel an der Mehrumer Straße in Spellen. Am Samstag, 2. November, werden ab 11 Uhr die Sieger der zuvor geprüften und bewerteten Kaninchen im Beisein vieler geladener Gäste und Besucher geehrt und mit Urkunden sowie Medaillen bedacht.