Schwimmbetrieb unter Pandemie-Bedingungen : Alles im Corona-Lot im Freibad Voerde

Voerde Positives Fazit zur Halbzeit der Schwimmbad-Saison in der Pandemie: Es ist zwar mehr Arbeit, es gibt auch ein paar Einschränkungen, aber unterm Strich klappt einfach alles. Die Badegäste ziehen mit. Selbst Flirten geht auf Abstand.

Gäste, die freundlich zueinander sind und Rücksicht nehmen. Entspannte Herren am Beckenrand, die so wie früher, nur jetzt mit Abstand über Gott und die Welt diskutieren, und Jugendliche, die sogar das Flirten auf Distanz hinkriegen. Ein Team, das sich in die Abläufe eingearbeitet hat, und jetzt auch noch eine automatische Gäste-Zählung mit Internetanbindung. Zur Halbzeit der außergewöhnlichen Schwimmbadsaison in der Corona-Pandemie zieht der Förderverein Voerder Bäder eine überraschend positive Bilanz über die Situation im Voerder Freibad.