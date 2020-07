Evangelische Familienbildungsstätte : Fabi-Team steht in den Startlöchern

Das Fabi-Team hat sich gegen Covid-19 gewappnet und freut sich auf alle, die sich für die neuen Kurse entscheiden. Die Online-Anmeldung ist ab sofort möglich. Foto: Fabi Voerde

DINSLAKEN/VOERDE/HÜNXE Die Familienbildungsstätte mit Sitz in Voerde hat sich für die Nach-Coronazeit gerüstet. Die Leitung des Hauses hat ein tragfähiges Konzept entwickelt, um die Angebote aus dem neuen Halbjahresprogramm unter den geforderten Hygienebedingungen und Abstandsregelungen durchführen zu können. Im August soll es losgehen.

Die evangelische Familienbildungsstätte Dinslaken-Voerde-Hünxe, kurz „Fabi“ genannt, sieht dem Start im August mit ihren Kursen positiv entgegen. Ab dem 21. August sollen wieder wie gewohnt die Kurse laufen. „Viel zu lang war jetzt die Pause mit leeren Kursräumen. Uns fehlen die Teilnehmer/innen und unsere Kursleiter/innen“, sagt Diplom-Pädagogin Mareike Laubert.

In den zurückliegenden Wochen wurden Hygienekonzepte und Regelungen für die einzelnen Räume entwickelt. Momentan laufen Test-Kurse, um zu überprüfen, ob sich die Regelungen in der Praxis bewähren und alle Beteiligten ohne erhöhtes Risiko an den Angeboten teilnehmen können. Da der „Fabi“ die Sicherheit und auch die gewohnte angenehme Atmosphäre in den Kursen wichtig ist, wurde versucht, einen guten Mittelweg zu finden.

Die „Fabi“ geht stark davon aus, dass ab August wieder die Kurse im Fachbereich „Gesundheit – Gymnastik“ anlaufen können und auch im Eltern-Kind-Bereich unter den geforderten Hygienemaßnahmen und den Abstandsregelungen. Neu ist im neuen Kursprogramm beispielsweise eine Yin-Yoga-Reihe, die im Herbst an fünf Samstagen angeboten wird. Zur Entspannung werden Abendveranstaltungen mit Klangschalen angeboten, zudem gibt es einen Wellnessabend, der sich speziell gegen den Winterblues richtet. Das Angebot reicht vom gezielten Stressabbau durch Kurse wie autogenes Training, Yoga und Tai Chi bis hin zu Lach-Yoga.

Bewegungsangebote wie beispielsweise Wirbelsäulengymnastik und Fitnessgymnastik sind ebenfalls wieder mit dabei. Wer gerne in der Natur ist, kann dies im Nordic-Walking-Kursus an sieben Terminen erleben oder zusammen mit seinem Kind bei den Waldwichteln aufkreuzen beziehungsweise im September am Trafoturm in Xanten auf Spurensuche gehen. Es sind auch noch nicht alle Plätze in den Miniclubs vergeben. „Wir werden diese Kurse selbstverständlich nur dann anbieten, wenn wir die Risiken so klein wie möglich halten können, indem wir momentan geeignete Räume suchen und Konzepte entwickeln und immer weiter aktualisieren und den Gegebenheiten anpassen“, heißt es seitens der Familienbildungsstätte.

Des Weiteren werden die recht unterschiedliche Kreativangebote für Eltern und Kinder im Nachmittagsbereich angeboten. Wer Lust hat, kann unter entsprechender Anleitung zauberhafte Traumfänger basteln, filzen oder zusammen mit (Groß-)Eltern mit Wolle wunderschöne Dinge zaubern.

„Wie in den Jahren zuvor ergänzen und bereichern unsere Spanischkurse für Anfänger und Fortgeschrittene, Nähkurse sowie Kurse im Kreativbereich das Angebot der Fabi“, sagt Mareike Laubert. „Je nachdem was einen nach den Sommerferien erwartet, müssen unterschiedliche Strategien umgesetzt werden. Unterschiedliche Szenarien wurden bereits ausgearbeitet. Gegebenfalls müssen Kurse von der Anzahl der Teilnehmer/innen halbiert und zwei Gruppen gebildet werden, damit die Maximalgrenze der Personen in den Räumen nicht überschritten wird.“ Eine Gruppe käme dann die eine Woche, die nächste in der Woche darauf und dann immer im fortlaufenden Wechsel.

„Die Gebühren können leider nicht halbiert werden, denn das würde bedeuten, dass die Kursleiter/innen auf die Hälfte ihres Gehaltes verzichten müssten. Da ihnen schon die gesamten Honorareinnahmen von März bis Ende Juli fehlen, hoffen wir auf das Verständnis unserer Teilnehmer/innen und setzen darauf, dass sie die kleineren Gruppen für den Übergang zu schätzen wissen. Zudem ist momentan Solidarität mit denen wichtig, die unter dem Corona-Lockdown gar nichts erwirtschaften konnten“, heißt es seitens der Fabi-Leitung. Da die Familienbildungsstätte ein gemeinnütziger Verein ist, der sich hauptsächlich aus den Einnahmen der Kursgebühren finanziert, konnte man in der Zeit, in der alles abgesagt werden musste, keine Honorare zahlen.