Voerde : Voerder (20) geschlagen und ausgeraubt

Voerde Geschlagen und ausgeraubt wurde in der Nacht auf Sonntag ein 20-jähriger Voerder auf dem Heimweg vom Schützenfest. Er wollte an einem Verbindungsweg zwischen der Bahnhofstraße und der Steinstraße austreten. Dort sprach ihn ein Unbekannter an, der ihm eine weiter abgelegene Grünanlage empfahl. Als der 20-Jährige sich daraufhin weiter vom Schützenfest entfernte, erhielt er von hinten einen Schlag auf den Kopf und ging zu Boden. Im Anschluss schlug ihm jemand mehrfach ins Gesicht und durchsuchte seine Taschen nach Wertsachen.

Aus der Geldbörse des Voerders entnahm der Täter Geld und flüchtete dann mit drei weiteren Personen in Richtung Steinstraße. Ein Täter ist etwa 1,60 Meter groß, von schmaler Statur und trug eine rote Jacke. Ein weiterer Täter ist etwa 1,70 Meter groß, von schmaler Statur, er hat kurze, dunkle Haare, trug ein schwarzes T-shirt, weite Hosen, schwarze Schuhe. Der dritte Gesuchte ist 1,70 Meter groß, von schmaler Statur, hat kurze, dunkle Haare, Dreitagebart, er trug einen grauen Pullover, goldene Halskette.

Der vierte Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß, von schmaler Statur, er hat kurze, dunkle Haare. Die Polizei sucht neben den Tätern nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem Überfall machen können. Insbesondere den Mann, der dem Voerder den "Geheimtipp" gab. Hinweise: Telefon 02855 96380.

(RP)