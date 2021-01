Wagen gerät auf Gegenfahrbahn : Pkw stoßen zusammen: Zwei Menschen verletzt

Voerde Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am vergangenen Freitag gegen 7.30 Uhr auf der Dinslakener Straße in Voerde. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Bottrop mit seinem Wagen die Dinslakener Straße in Richtung Dinslaken. Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve geriet der 32-Jährige mit seinem Fahrzeug aus bisher noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Wagen einer 57-jährigen Frau aus Dinslaken, die mit ihrem Pkw die Dinslakener Straße in Richtung Voerde befuhr. Der 32-Jährige wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und musste daher mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die 57-jährige Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Dinslakener Straße in teilweise gesperrt, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern noch an.