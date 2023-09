Feuerwehr im Dauereinsatz Sensoren registrieren Aufprall – Leitstelle geht vom Schlimmsten aus

Wegen der engen Wege hatten die großen Feuerwehrfahrzeuge Schwierigkeiten, in die Nähe der Laube zu kommen, woraufhin sich der Einsatzleiter für einen Löschangriff aus zwei Richtungen entschied. Die Einheit Friedrichsfeld griff aus der Kleingartenanlage heraus an, die Einheit Spellen überwand einen rund zwei Meter hohen Zaun von der B8 aus und griff von der südwestlichen Seite aus mit insgesamt 3 C-Rohren an. Durch das konzentrierte Vorgehen und eine eingerichtete Riegelstellung konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude und Lauben verhindert werden.